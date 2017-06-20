EveryAir sorgt für Verbindung

Cessna Citation CJ4 (Foto: Cessna)

EveryAir, ein moderner Flugreisedienstleister mit “shared economy” Services und wirtschaftlichen individuellen Mobilitätslösungen.

EveryAir ermöglicht individuelle Flugreisen zu 3.500 Flughäfen in Europa mit 10.000 Berufspiloten und 40.000 Flugzeugen und schafft somit über 9 Millionen Direktverbindungen.

Die EverAir AG bietet seit Mai 2017 Ihre Services als Flugreisedienstleister an. Über vielfältige Kommunikationswege (Telefon, Website oder App) können Reisende Flugverbindungen zu über 3.500 Flughäfen in ihrer unmittelbaren Nähe buchen und ganz Europa mit individuellen Lösungen erreichen.

Das Unternehmen hat einen Matching Algorithmus entwickelt, der die Bedürfnisse der Reisenden mit den zur Verfügung stehenden Flugzeugen und Piloten optimiert. Die Flotte reicht von Propellermaschinen bis hin zu Jets.

“Wir arbeiten nur mit lizenzierten Berufspiloten und legen höchsten Wert auf die Sicherheit unserer Reisenden. Unsere Mitarbeiter begutachten die Flugzeuge persönlich.”, sagt Berufspilot und Vorstand Nicolas Lohn.

“Wir optimieren unsere Algorithmen stets weiter, um dem Anspruch eines ‘shared economy’ Dienstleisters gerecht zu werden.”, so Bastian Ringsdorf, Kaufmann und Vorstand.

EverAir bedient auch kleinste Flughäfen und kooperiert mit Chauffeur-Services, Taxi-Diensten und anderen Reisedienstleistern. Der Service ist wirtschaftlich und eignet sich für Geschäftsreisende genauso wie für Privatreisende.

EverAir AG