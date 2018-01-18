European Flight Academy präsentiert Imagefilm

Lufthansa Aviation Training LAT Cirrus SR20 (Foto: LAT)

Der neue Imagefilm „Faszination Fliegen“ der European Flight Academy bringt Interessierten die Ausbildung zum Verkehrsflugzeugführer näher und ist auf YouTube abrufbar.

Die Faszination am Fliegen lässt jährlich Hunderte entscheiden, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen und Pilot zu werden. Der neue Imagefilm der European Flight Academy (EFA) greift genau diese Motivation auf, deckt die Wünsche der angehenden Piloten auf und präsentiert spannende Momente rund um die Ausbildung in den Cockpits der Schulungsflugzeuge.

Unter dem Hashtag #YourFlyingFuture wurden bereits seit Anfang Dezember 2017 fünf Kurzclips über die Pilotenausbildung als Teaser auf den Social Media Kanälen von Be Lufthansa und European Flight Academy publiziert. Gedreht wurde der neue Imagefilm im Oktober 2017 an den beiden Flugschulen Bremen und Grenchen (Schweiz). Die Filmcrew ermöglicht Einblicke in die Hangars, auf dem Campus, in Schulungsflugzeugen und den „Flight Navigation Procedure-Trainingsgeräten“. Besonders beeindruckend sind die Air-to-Air-Aufnahmen eines Alpenrundflugs, die eigens für den neuen Imagefilm aufwändig produziert wurden. Verantwortlich für die kreative Umsetzung des Imagefilms war die Schweizer Bewegtbild-Agentur Lauschsicht.

Über Lufthansa Aviation Training

Die Lufthansa Aviation Training GmbH, Anfang 2017 entstanden aus Lufthansa Flight Training und Swiss Aviation Training, gehört mit ihrer Kompetenz in der Aus- und Weiterbildung von Cockpit- und Kabinenpersonal an zwölf Ausbildungsstandorten zu den führenden Unternehmen im Bereich Flight Training. Unter der Marke European Flight Academy (EFA) bündelt Lufthansa Aviation Training (LAT) sämtliche Flugschulen in Deutschland, der Schweiz und in den USA mit höchstem Qualitätsniveau. Zum Kundenportfolio von Lufthansa Aviation Training gehören über 200 national und international renommierte Airlines sowie die Lufthansa Konzernfluggesellschaften. Das Unternehmen hat seinen Sitz in München und beschäftigt insgesamt rund 1.000 Mitarbeiter.

Weitere Informationen zu Lufthansa Aviation Training unter www.lufthansa-aviation-training.com und zur European Flight Academy unter www.european-flight-academy.com.