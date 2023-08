Eurocopter liefert 1000. Dauphin aus

Eurocopter hat den eintausendsten Helikopter vom Typ AS365 Dauphin ausgeliefert.

Der Jubiläumshubschrauber, ein AS365 N3, ging an die indische Pawan Hans Helicopters Limited, mit 35 AS365 ist Pawan Hans Helicopters der grösste zivile Betreiber des Dauphin Hubschraubers. Die Dauphin Helikopter sind seit den 1970er Jahren in Betrieb, mehr als 300 Betreiber setzen auf das erfolgreiche Design aus Frankreich. Die ganze Flotte hat bereits mehr als 5,1 Millionen Flugstunden absolviert, den Hubschrauber gibt es seit 1981 als AS565 Panther in einer militärischen Version.