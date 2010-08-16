Ethiopian kauft Schulflugzeug von Diamond

Die Fluggesellschaft Äthiopiens setzt bei der Pilotenschulung auf Flugzeuge von Diamond und kauft zehn DA40NG.

Ethiopian Airlines unterzeichnete am 29. Juli einen Kaufvertrag für zehn DA40NG Flugzeuge für den Einsatz bei der Ethiopian Airlines Aviation Academy sowie für einen Simulator. Der Auftrag entspricht einem Marktwert von rund 3,7 Millionen Euro. Die einmotorigen Schulflugzeuge sind mit Austro Engine AE300 Motoren ausgerüstet und haben ein modernes Cockpit, das die zukünftigen Linienpiloten optimal auf ihre Zukunft vorbereitet. Die zehn DA42NG werden voraussichtlich während den nächsten acht Monaten produziert und ausgeliefert, die ersten vier Flugzeuge gelangen ab November zu Ethiopian.