Erster US-Kunde erhält brandneuen PC-12 PRO

Pilatus PC-12 PRO (Foto: Pilatus Aircraft Ltd)

Kürzlich wurde der erste Pilatus PC-12 PRO an einen amerikanischen Kunden ausgeliefert «The Most Advanced Single» ist nun auch in den USA gelandet.

Nach den Auslieferungen an Kunden in Australien und Europa im Oktober nahmen die Eigentümer Ravi und Pheroza Arcot ihren PC-12 PRO am Sitz der amerikanischen Tochtergesellschaft von Pilatus in Broomfield, Colorado, entgegen – dort, wo auch die Endmontage von PC-12 und PC-24 erfolgt. Die Übergabe markiert einen wichtigen Meilenstein für das Flugzeug in den USA.

Ravi Arcot betont: «Der PC-12 PRO vereint die bewährte Zuverlässigkeit und Tradition des Pratt & Whitney PT6-Triebwerks mit den hochmodernen Funktionen der G3000 PRIME Avionik. Diese leistungsstarke Kombination war für meine Kaufentscheidung ausschlaggebend. Neben unseren Einsätzen für wohltätige Zwecke freue ich mich darauf, mit unserem Flugzeug viele schöne Familienabenteuer zu erleben.»

Das neue Flugzeug der Arcots, Seriennummer 3005, wird im Nordosten der USA stationiert und ergänzt die stetig wachsende PC-12 Flotte, die bereits im ganzen Land im Einsatz ist.

«Bei Pilatus bedeutet ‹Wert schaffen›, Flugzeuge zu bauen, die die Zeit überdauern. Der PC-12 PRO vereint all das, was unsere Kunden uns gelehrt haben, was wirklich zählt: Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Vertrauen. Wir haben beim PC-12 PRO bewährte Leistungsfähigkeit mit modernster Avionik und Sicherheitsfunktionen kombiniert, damit jeder Flug beweist, worauf es ankommt – volles Vertrauen», sagt Thomas Bosshard, President & CEO der Tochtergesellschaft von Pilatus in den USA.

Mit weltweit über 2200 ausgelieferten PC-12 Exemplaren und mehr als elf Millionen Flugstunden setzt der PC-12 PRO die Tradition von Innovation, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit fort und ist führend in der US-Business-Luftfahrt – ein Beleg für seine Effizienz, seine Beliebtheit und seinen Ruf als leistungsstarkes, zuverlässiges Flugzeug.

Erste PC-12 PRO Kundenmaschine (Foto: Pilatus Aircraft)

Über den PC-12 PRO

Der PC-12 PRO, erstmals im März dieses Jahres vorgestellt, ist die neueste Weiterentwicklung des meistverkauften einmotorigen Turboprops seiner Klasse.

Im Zentrum des neuen PC-12 PRO steht das Pilatus Advanced Cockpit Environment ACE, basierend auf dem Garmin G3000 Prime, ausgestattet mit fünf hochauflösenden Touchscreen-Displays und einem voll integrierten Safety Autoland-System. Zusammen mit der neuesten Version des bewährten Pratt & Whitney Canada PT6 Triebwerks und dem vollautomatischen elektronischen Motor- und Propellersteuerungssystem (EPECS) bietet der PC-12 PRO eine unvergleichliche Kombination aus Effizienz, Sicherheit und modernster Technologie.

Pilatus PC-12 PRO Cockpit (Foto: Pilatus Aircraft)

Mit über 60 000 im Einsatz befindlichen Triebwerken und mehr als 400 Millionen Flugstunden kann die PT6-Triebwerksfamilie auf eine beispiellose Sicherheitsbilanz verweisen. Allein die PC-12 Flotte trägt mit über elf Millionen Flugstunden zu dieser Zuverlässigkeitsstatistik bei.

Pilatus Aircraft