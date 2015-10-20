Erster SubSonex Kunden-Jet abgehoben

SubSonex Jet (Foto: SubSonex)

Am 15. Oktober 2015 absolvierte der erste von einem Kunden gebaute SubSonex Kleinstjet seinen Jungfernflug.

Bei dem SubSonex Kleinstjet handelt es sich um ein Baukastenflugzeug, das selber zusammengeschraubt werden muss. Dies gelang nun Redge Greenberg, der den einmotorigen Selbststrickjet fast vollständig in seiner Garage zusammengebaut hat. Der Jungfernflug von SubSonex JSX0003 verlief laut Redge Greenberg reibungslos und dauerte rund 35 Minuten. Redge Greenberg hat den Baukastenjet im Februar 2015 übernommen und zusammen mit seinem Kollegen Dwight Tolfer in nur acht Monaten zusammengeschraubt.

Flying the SubSonex Jet