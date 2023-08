Erster PiperSport übergeben

Piper konnte am 13. April 2010 an der Flugzeugausstellung Sun and Fun in Lakeland den ersten PiperSport übergeben.

Kevin J. Gould, der Chef von Piper Aircraft, ließ es sich nicht nehmen, die Schlüssel der Maschine direkt an die drei neuen Besitzer zu übergeben. Die neuen Eigner des ersten PiperSport sind allesamt erfahrene Airline Piloten mit langjähriger Flugerfahrung. Der PiperSport wurde übrigens auch an der Aero in Friedrichshafen ausgestellt. Die neuste Maschine von Piper Aircraft stammt aus Tschechien und ist ein SportCruiser von Czech Sport Aircraft, die zu 49 Prozent an Piper gehört.