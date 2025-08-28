Erster Gulfstream G800 ausgeliefert

Gulfstream G800 (Foto: Gulfstream)

Gulfstream hat am 27. August 2025 die erste Kundenauslieferung eines Gulfstream G800 Businessjets bekanntgegeben.

Mit der Erstauslieferung steht das neue Paradepferd von Gulfstream nun im Einsatz. Laut dem Hersteller handelt es sich bei dem G800 Businessjet um das Geschäftsreiseflugzeug mit der grössten Reichweite. Der Gulfstream G800 konnte das Lufttüchtigkeitszeugnis am 16. April 2025 entgegennehmen. Die Innenausstattung wurde dem ersten G800 Kundenflugzeug im Gulfstream Werk in Appleton, Wisconsin eingebaut.

Der Gulfstream G800 Businessjet hat bei einer Reisefluggeschwindigkeit von Mach 0,85 eine Reichweitenleistung von 8.200 Nautischen Meilen (15.186 Kilometer) sowie 7.000 Nautische Meilen (12.964 Kilometer) bei Mach 0,90. Angetrieben wird der neue Jet von zwei Rolls-Royce Pearl 700 Triebwerken. Der Gulfstream G800 Business Jet besticht derzeit mit der grössten Reichweite in dieser Klasse.