Erster Global 8000 geht an NetJets

Bombardier Global 8000 (Foto: Bombardier)

Bombardier hat kürzlich den ersten Bombardier Global 8000 Geschäftsreisejet an NetJets ausgeliefert. NetJets ist der Erstkunde für den neuen Langstreckenjet von Bombardier.

NetJets wird künftig eine Flotte von 24 Global 8000-Jets betreiben und plant, die bestehende Global 7500-Flotte auf den neuen Standard aufzurüsten. Bei dem Global 8000 handelt es sich momentan um den schnellsten Businessjet, er kann mit einer maximalen Geschwindigkeit von Mach 0.95 betrieben werden. Die maximale Reichweite gibt Bombardier mit 8.000 Nautischen Meilen (14.816 km) an.