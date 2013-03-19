Erster Eclipse 550 aus Serienfertigung

Am 19. März 2013 gab Eclipse Aerospace in Albuquerque den Rollout ihres ersten Eclipse 550 aus der Serienfertigung bekannt.

Eclipse Aerospace hat die Produktion des überarbeiteten Kleinjets im Juni 2012 aufgenommen und will die erste Kundenmaschine im dritten Quartal 2013 ausliefern.Bei der Eclipse 550 ist die Zelle baugleich wie bei der Eclipse 500, die Avionik stammt von ISS und beinhaltet neben einem dualen Flugführungssystem auch eine automatischen Schubsteuerung. Bei dem Triebwerk setzt der Hersteller auf die bewährten Pratt & Whitney Canada PW610F.