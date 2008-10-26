Erster EC120 B an HeliDax ausgeliefert

Eurocopter lieferte den ersten von 30 Schulhubschraubern an die Flugschule HeliDax. Mit diesen Colibris werden über die nächsten 22 Jahre Helikopterpiloten für die französische Armee ausgebildet.

Die Flugschule HeliDax wurde 2007 für die Ausbildung der französischen Hubschrauber Piloten der Luftwaffe und Armee ausgewählt. Die Verträge umfassen 22.000 Flugstunden und laufen über eine Zeitspanne von 22 Jahren. Die modernen EC120 B Colibri Helikopter werden die älteren SA341 und SA342 Gazelle Hubschrauber ersetzen.