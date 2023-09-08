Erster E-Flug mit Flüssigwasserstoff

HY4 Demonstratorflugzeug H2FLY (Foto: H2FLY)

H2FLY und seine Partner absolvierten am 7. September 2023 den weltweit ersten bemannten Flug eines mit Flüssigwasserstoff betriebenen Elektroflugzeugs.

Als Entwickler von Wasserstoff-elektrischen-Antriebssystemen konnte H2FLY aus Stuttgart das Erreichen eines wichtigen Meilensteins melden: Das HY4 Demonstratorflugzeug hat zum ersten bemannten Flug der Luftfahrtgeschichte abgehoben, der von einem Elektromotor mit Flüssigwasserstoff als Energiequelle angetrieben wurde. Es wurden schon drei weitere Flüge absolviert, einer dauerte über drei Stunden.

H2FLY teilte heute mit, dass ab dem slowenischen Maribor eine erfolgreiche Testflugkampagne mit Flüssigwasserstoff durchgeführt wurden. Als Basis für das Versuchsflugzeug dienen zwei „zusammengesetzte“ Pipistrel Taurus Electro G2 Motorsegler mit der Brennstoffzellen-Antriebseinheit zwischen den beiden Rümpfen. Das Flugzeug verfügt über einen kyrogenen Wasserstofftank, das heisst, der Wasserstoff wird nicht unter extrem hohem Druck, sondern sehr kalt gelagert. Für den Start und Notfälle sind zwei Hochleistungsbatterien mit an Bord. Die Forscher von H2FLY zeigen sich überzeugt, dass dank der Speicherung des Wasserstoffs in flüssigem statt gasförmigem Zustand die Reichweite des HY4 von maximal 750 auf 1500 Kilometer verdoppelt werden könne. Solche Kyrogen-Wasserstofftanks können sehr viel leichter als Druck-Wasserstofftanks hergestellt werden.

Das von H2FLY geführte Konsortium, das die erfolgreichen HY4-Testflüge möglich gemacht hat, besteht im weiteren aus Air Liquide, Pipistrel Vertical Solutions, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR, EKPO Fuel Cell Technologies und der Fundación Ayesa. H2FLY wurde 2021 von Joby Aviation übernommen, einer kalifornischen Firma, die an der Entwicklung eines eVTOL (electric Vertical Take-off and Landing) arbeitet.

SkyNews www.h2fly.de

Der Elektroflug hat sich im Modellbau durchgesetzt

Graupner Hi-Fly eines der ersten Modellflugzeuge mit Eelktromotor (Foto: Graupner Katalog)

1973 brachte Graupner den Hi-Fly mit zwei Elektromotoren, die auf der Endleiste montiert waren, auf den Markt. Zu diesem Zeitpunkt rechnete man beim Modellflug noch nicht damit, dass effiziente Elektromotoren die kleinen Benzinmotoren konkurrieren könnten. Heute nach knapp fünfzig Jahren hat sich der Elektromotor beim Modellflug weitestgehend durchgesetzt.

Ich bin gespannt, wie sich der Elektroflug bei der General Aviation und im Luftverkehr in Zukunft entwickelt.

Robert KÜHNI