Erster AW189 Serienhubschrauber abgehoben

Bei dem italienischen und britischen Hubschrauberbauer AgustaWestland ist am 9. Oktober 2013 der erste AW189 Hubschrauber aus der Serienproduktion zum Jungfernflug abgehoben.

Der Flug fand im AgustaWestland Werk im italienischen Vergiate statt, wo auch der erste Prototyp am 21. Dezember 2011 zum Jungfernflug gestartet war. AgustaWestland erwartet die Zulassung des mittelschweren Transporthubscharubers noch in diesem Jahr, der erste Serienhubschrauber soll Ende Jahr an Bristow Helicopters Ltd ausgeliefert werden. Bisher liegen für den neuen Hubschrauber bei AgustaWestland mehr als 80 Bestellungen vor.