Erste Diamond Aircraft DA62 für Israel

Diamond Aircraft DA62 (Foto: Diamond Aircraft)

FNA Aviation Ltd, führendes Serviceunternehmen für die allgemeine Luftfahrt in Israel, hat die erste DA62 für den israelischen Markt übernommen.

Die voll ausgestattete zweimotorige 7-Sitzer-Maschine mit individuellem Design wird im Luftcharterbereich eingesetzt. Das Unternehmen betreibt bereits zwei einmotorige DA40 und eine zweimotorige DA42, mit jeweils vier Sitzen, für Training und Luftcharterdienstleistungen.

„Wir freuen uns, das modernste zweimotorige Leichtflugzeug am Markt, in unserer Flotte willkommen zu heißen. Meine Erwartungen an die DA62 sind hoch. Aufgrund der wirtschaftlichen Technologie, werden wir zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis am Markt der leichten Kolbenmotor-Twins konkurrieren können“, sagt Nisim Vanunu, Eigentümer FNA Aviation Ltd. „Mit unseren DA40s und DA42 sind wir bereits sehr erfolgreich im Ausbilden von zukünftigen Piloten, circa 1.800 Stunden gesamt pro Jahr. Wir haben unsere Treibstoff- und Instandhaltungskosten enorm reduziert im Vergleich zu Konkurrenzflugzeugen, die bei uns im Betrieb sind.“

Amila Spiegel, Sales Director Civil Aircraft Diamond Aircraft Industries GmbH: „Diamond Aircraft freut sich, die erste DA62 in Israel fliegen zu sehen. Der sparsame Treibstoffverbrauch der beiden AE330 Austro Engine Motoren von nur 44,7 Liter pro Stunde gesamt bei 60%, als auch die geräumige und luxuriöse Kabine bieten für FNA Aviation und ihre Kunden maximalen Nutzen. Wir können kaum abwarten, weitere Diamond Flugzeuge in Israel fliegen zu sehen.“

Über FNA Aviation Ltd

FNA Aviation wurde 1997 gegründet. FNA ist der führende Anbieter von Luftfahrtdienstleistungen und an der Spitze in der allgemeinen Luftfahrt Israels. Das Unternehmen besitzt 15 Flugzeuge verschiedener Typen, die es FNA erlauben, Lösungen für alle Anforderungen der allgemeinen Luftfahrt anzubieten. Für weitere Informationen: www.fnaviation.co.il.

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