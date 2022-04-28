Erste Citation M2 Gen2 ausgeliefert

Cessna Citation M2 Gen2 (Foto: Cessna)

Kürzlich hat Cessna in Independence im Bundesstaat Kansas die erste Cessna Citation M2 Gen2 an einen US-amerikanischen Kunden übergeben.

Im Oktober 2022 wurde die überarbeitete Cessna Citation M2 als Cessna Citation M2 Gen2 an der Geschäftsluftfahrtmesse NBAA-BACE in Las Vegas der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Citation M2 Gen2 hatte im Februar 2022 die Zulassung von der US-amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA erhalten, nach knapp sechs Monaten nach ihrer offiziellen Lancierung konnte die erste Kundenmaschine nun ausgeliefert werden.

Die Cessna Citation M2 Gen2 erfuhr leichte Verbesserungen in der Kabine, so wurden die Sitze komfortabler gestaltet und die Kabinenbeleuchtung aufgefrischt. Auch die Konnektivität für die Endgeräte der Fluggäste erfuhr einen Upgrade. Im Cockpit hat Cessna bei der Beinfreiheit für die Piloten gearbeitet, diese konnte um 7,5 Centimeter vergrößert werden.

Die Citation M2 ist für vier bis sechs Passagiere ausgelegt und wird von zwei leistungsfähigen FJ44-1AP-21 Triebwerken angetrieben. Bei der Avionik hat Cessna ein Garmin G3000 eingebaut, das alle Pilotenwünsche optimal abdeckt. Die Maschine erreicht bei einer Reisegeschwindigkeit von 748 km/h Nonstop Reichweiten von bis zu 2.900 Kilometern. Die maximale Reiseflughöhe liegt bei der M2 bei 41.000 Fuß.