Erste Citation Latitude feiert Rollout

Cessna Citation Latitude Rollout (Foto: Cessna)

Am 29. Januar 2015 hat Cessna die erste Citation Latitude Kundenmaschine aus der Endfertigung gerollt, der neue Business Jet soll noch in der zweiten Jahreshälfte ausgeliefert werden.

Bei der Cessna Citation Latitude handelt es sich um einen neuen Midsize Business Jet, der an der NBAA 2011 angekündigt wurde und am 18. Februar 2014 zu seinem Jungfernflug startete. Cessna erwartet die Zulassung im zweiten Quartal 2015. Inzwischen haben die vier im Flugtestprogramm eingespannten Prototypen während rund 500 Flügen bereits mehr als 1.200 Flugstunden absolviert.

Die Citation Latitude kann maximal neun Fluggäste aufnehmen. Der neue Jet verfügt über eine Reichweite von maximal 2.700 Nautischen Meilen (5.000 km), die maximale Reisegeschwindigkeit liegt bei 442 Knoten (819 km/h). Die Latitude wird bei ihrem höchsten Abfluggewicht in 23 Minuten auf eine Flughöhe von 43.000 Fuß (13.106 m) steigen können, die maximal zugelassene Reiseflughöhe gibt Cessna mit 45.000 Fuß (13.716) an. Der Jet wird rund 15 Millionen US Dollar kosten.