Erste Citation Latitude ausgeliefert

Cessna Citation Latitude (Foto: Cessna)

Cessna hat am 27. August 2015 die Auslieferung des ersten Citation Latitude Business Jets bekannt gegeben.

Einer der ersten Latitude Jets ging an das Charter Unternehmen Aircraft Management Group, Inc in Pittsburgh. Das Charterunternehmen wird die Citation Latitude im Reiseverkehr mit seiner exklusiven Kundschaft verwenden. Cessna hat auch den Start einer internationalen Werbetour mit der Citation Latitude angesagt. Die Werbetour führt die Latitude quer durch die Vereinigten Staaten und wird 28 Tage dauern, dabei werden 39 Flugplätze angeflogen. Weitere Werbetouren sind in Europa, dem nahen Osten und in Asien geplant.

Die Citation Latitude kann maximal neun Fluggäste aufnehmen. Der neue Midsize Business Jet verfügt bei einer hohen Reisefluggeschwindigkeit über eine Reichweite von bis zu 2.700 Nautischen Meilen (5.000 km), die maximale Reisegeschwindigkeit liegt bei 442 Knoten (819 km/h). Bei der wirtschaftlichsten Reisefluggeschwindigkeit kann die Citation Latitude sogar Nonstop Entfernungen von 2.850 Nautischen Meilen (5.278 km) überwinden. Die Latitude kann bei ihrem höchsten Abfluggewicht in 23 Minuten auf eine Flughöhe von 43.000 Fuß (13.106 m) steigen, die maximal zugelassene Reiseflughöhe gibt Cessna mit 45.000 Fuß (13.716) an. Der Jet kostet rund 15 Millionen US Dollar.