Erste Cessna Citation CJ3 Gen2 ausgeliefert

Cessna Citation CJ3 Gen2 (Foto: Textron)

Textron Aviation hat in der zweiten Januar Woche die erste Cessna Citation CJ3 Gen2 an den US-amerikanischen Erstkunden ausgeliefert.

Die modernste Cessna Citation CJ3 hat im Oktober 2025 von der Luftfahrtbehörde FAA die Musterzulassung erhalten, diese ebnete den Weg für die erste Kundenauslieferung. Die Cessna Citation CJ3 Gen2 besticht neben dem Garmin 3000 Cockpit über eine neue automatische Schubsteuerung.

Die Citation CJ3 Gen2 verfügt über eine Reichweite von 2.040 Nautischen Meilen (3.778 Kilometer), dabei gibt Cessna die Nutzlast mit 2.135 Pfund (968,4 kg) an. Die CJ3 Gen2 kann auf einer maximalen Reiseflughöhe von 45.000 Fuss (13.716 Meter).