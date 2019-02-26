Embraer lieferte 91 Business Jets aus

Embraer Phenom 300 (Foto: Embraer)

Der brasilianische Flugzeugbauer Embraer konnte im Berichtsjahr 2018 insgesamt 91 Business Jets ausliefern, das waren sechzehn Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Ein Jahr zuvor konnte der drittgrößte Flugzeugbauer noch 108 Geschäftsreiseflugzeuge ausliefern, siebzehn mehr als im Berichtsjahr 2018. Das Absatzziel lag bei 105 bis 125 Auslieferungen. In diesem Jahr beabsichtigt Embraer zwischen 90 und 110 Jets an die Kundschaft zu übergeben.

Im Berichtsjahr 2018 konnte Embraer 11 Phenom 100, 53 Phenom 300, 14 Legacy 450, 9 Legacy 500, 4 Legacy 600/650 ausliefern. Von der Lineage 1000 konnte kein Flugzeug ausgeliefert werden.