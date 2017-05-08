Embraer liefert 1100sten Business Jet aus

Embraer liefert 1100sten Business Jet aus (Foto: Embraer)

Der brasilianische Flugzeugbauer konnte am 5. April 2017 den 1100sten Business Jet ausliefern.

Bei dem Jubiläumsflugzeug handelt es sich um einen Phenom 300, der im US amerikanischen Embraer Werk Melbourne, Florida an NetJets übergeben wurde. Embraer ist seit 2002 im Business Jet Geschäft tätig und in diesem Segment während den letzten 15 Jahren am stärksten gewachsen. Der Hersteller spricht von einem jährlichen Wachstum von neunzehn Prozent.