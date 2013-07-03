Embraer kann Phenom 300 nach China verkaufen

Der brasilianische Flugzeughersteller Embraer konnte den ersten Phenom 300 Very Light Jet nach China verkaufen.

Die Phenom 300 wurde durch das chinesische Business Jet Unternehmen Erdos General Aviation gekauft und soll im dritten Quartal 2013 ausgeliefert werden. Erdos General Aviation betreibt momentan neunzehn Flugzeuge. Der Phenom 300 ist seit November 2012 in China zugelassen Die Maschine ist zu einem Preis von 8,14 Millionen US Dollar zu haben und besticht durch eine hohe Reisegeschwindigkeit von 830 km/h und einer maximalen Reichweite von 3.650 Kilometern.