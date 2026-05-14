Embraer Praetor 600E ist zugelassen

Embraer Praetor 600E (Foto: Embraer)

Der Embraer Praetor 600E hat kürzlich eine Dreifachzertifizierung erhalten. Die brasilianische, US-amerikanische und europäische Luftfahrtbehörde haben den modernisierten Businessjet zugelassen.

Die Zertifizierung der Praetor 600E folgt auf die Vorstellung des überarbeiteten Flugzeugs zusammen mit der Praetor 500E im Februar 2026. Beide Muster wurden als erste Weiterentwicklung der Embraer Praetor-Familie präsentiert. Die Zulassung ebnet dem Praetor 600E den Weg für den weltweiten Einsatz bei seiner Kundschaft.

Die dreifache Zertifizierung durch ANAC, FAA und EASA ist ein wichtiger Meilenstein für die Praetor 600E,

sagte Michael Amalfitano, Präsident und CEO von Embraer Executive Jets.

Seit der Ankündigung des Flugzeugs im Februar waren die Neukundenverkäufe und das Marktfeedback außerordentlich positiv. Diese dreifache Zertifizierung ist ein klarer Beweis für die herausragende Ingenieursleistung von Embraer und beschleunigt unseren Weg zur weltweiten Markteinführung.

Kabine Embraer Praetor 600E (Foto: Embraer)

Mit einer interkontinentalen Reichweite von 4.018 Seemeilen (7.441 km), Platz für vier Passagiere und NBAA-IFR-Reserven ermöglicht die Praetor 600E Nonstop-Flüge zwischen wichtigen Metropolen wie London–New York und São Paulo–Miami. Das neueste Modell aus der Praetor Familie bietet die Passagiere eine komplett neu gestaltete Kabine mit neuen, von Embraer entwickelten Sitzen, einem fortschrittlichen Kabinenmanagementsystem (CMS) und modernster Technologie für mehr Komfort und Konnektivität.

Embraer Praetor 600E Smart Window (Foto: Embraer)

Die Praetor 600E ist die branchenweit erste Kabinentechnologie mit einem optionalen 42-Zoll-4K-OLED-Touchscreen Smart Window™, der ein neues Maß an Funktionalität und Immersion bietet. Dieser exklusive Embraer-Touchscreen ermöglicht Videokonferenzen, hochauflösendes Streaming und Außenansichten in Echtzeit über drei extern montierte Kameras.

Der Super-Midsize-Jet verfügt außerdem über Embraers neuste Avionik-Suite. Darunter die Fly-by-Wire-Technologie mit aktiver Turbulenzreduzierung, das Embraer Enhanced Vision System (E2VS) und das Runway Overrun Awareness and Alerting System (ROAAS), wodurch die Arbeitsbelastung der Piloten reduziert, das Situationsbewusstsein verbessert und ruhigere Flüge ermöglicht werden. Gleichzeitig wird die operative Flexibilität auf ein breiteres Spektrum von Destinationen erweitert.