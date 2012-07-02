Embraer Phenom 300 erhält Zulassung in Kanada

Kanadas Luftfahrtbehörde TCCA hat dem Embraer Phenom 300 Very Light Jet die Lufttüchtigkeit zugesprochen.

Der Kleinjet von Embraer wurde in Brasilien, den USA bereits im Dezember 2009 zugelassen, jetzt darf die Maschine auch in Kanada unter kanadischer Registrierung betrieben werden. Brasiliens Flugzeugbauer Embraer hat bekannt gegeben, dass der Phenom 300 bereits in mehr als vierzig Ländern immatrikuliert und betrieben werden darf. Die Entwicklungsarbeiten der Phenom 100 und Phenom 300 Kleinjets wurden 2005 in Angriff genommen, Embraer konnte von den beiden Very Light Jets bereits mehr als 300 Maschinen ausliefern. Die Phenom 300 ist zu einem Preis von 8,14 Millionen US Dollar zu haben und besticht durch eine hohe Reisegeschwindigkeit von 830 km/h und einer maximalen Reichweite von 3300 Kilometern.