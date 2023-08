Embraer Lineage in China zugelassen

Die chinesische Luftfahrtbehörde CAAC hat dem Geschäftsreiseflugzeug Embraer Lineage 1000 die Zulassung erteilt.

Bei den Herstellern von Business Jets ist ein starkes Drängen in den chinesischen Markt auszumachen, die Nachfrage nach Jets in dieser Klasse steigt im Reich der Mitte überdurchschnittlich stark an. Bei dem Lineage 1000 handelt es sich um die Luxusversion der Embraer 195. Die Maschine aus Brasilien ist in der obersten Klasse dieser Maschinen positioniert und glänzt durch ein ausgewogenes Preisleistungsverhältnis, das seines Gleichen sucht in dieser Branche. Die Lineage 1000 wird durch zwei wirtschaftliche General Electric CF34-10E7-B angetrieben und kann nonstop Entfernungen von bis zu 4.500 Nautischen Meilen (8.334 Kilometer) überwinden.