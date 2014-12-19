Embraer Legacy erhält europäische Zulassung

Embraer Legacy 500 (Foto: Embraer)

Embraer hat von der europäischen Luftfahrtbehörde EASA für ihren neusten Legacy 500 Business Jet die Musterberechtigung erhalten.

Der Legacy 500 wurde in Brasilien bereits im August zugelassen, die FAA hat dem modernen Business Jet dann im September die Zulassung erteilt, nun darf der Jet auch in Europa immatrikuliert werden. Der Legacy 500 wurde an der EBACE 2008 in Genf lanciert und hätte ursprünglich bereits anfangs 2013 zugelassen sein sollen.

Der Embraer Legacy 500 Business Jet wird durch zwei HTF 7500E von Honeywell angetrieben und kann bei einer Reisegeschwindigkeit von Mach 0,82 Nonstop Entfernungen von bis zu 3.000 Nautischen Meilen (5.556 km) überwinden. Der Business Jet mittlerer Grösse ist mit einem kompletten Fly-by-Wire Flugsteuerungssystem ausgerüstet, das als Hauptgrund für die Programmverzögerung von gut einem Jahr galt. Der Embraer 500 und das leicht kleinere Modell Embraer 450 werden über einen Sidestick gesteuert. Die Kabine bietet Platz für bis zu zwölf Passagiere. Der Legacy 500 ist im Segment der Super-Midsize Jets positioniert und kostet rund 20 Millionen US Dollar.