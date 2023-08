Embraer Legacy 500 verspätet

Wegen Verzögerungen bei der Programmierung der elektronischen Flugsteuerung, muss der Erstflug des neuen Business Jets von Embraer wahrscheinlich verschoben werden.

Die mögliche Verzögerung wurde unter vorgehaltener Hand durch die Programmverantwortlichen während der NBAA in Las Vegas bekannt gegeben, die Hoffnung auf einen planmässigen Erstflug sei jedoch noch nicht gestorben. Die Programmierung eines Fly by Wire Systems nimmt häufig mehr Zeit in Anspruch, als es die ursprüngliche Projektplanung vorgesehen hat. Die Software Entwicklung einer solchen elektronischen Flugsteuerung ist sehr komplex und muss unter allen Umständen sorgfältig getestet werden, bevor sie im richtigen Flugzeug eingesetzt wird. Die Endfertigung der ersten Maschine schreitet zügig voran und Bodentests können planmässig anfangen, der Erstflug ist noch in diesem Jahr geplant.