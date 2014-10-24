Embraer Legacy 500 erhält FAA Zulassung

Embraer hat am 21. Oktober 2014 die US-amerikanische FAA Musterzulassung für ihren neuen Legacy 500 Midsize Business Jet erhalten.

Der Legacy 500 wurde an der EBACE 2008 lanciert und hat nun nach der brasilianischen Musterberechtigung auch die FAA Zulassung erhalten. Ursprünglich wollte man die ersten Legacy 500 anfangs 2013 ausliefern, wie bei jedem neuen Flugzeugprogramm funktionierte dies auch bei Embraer nicht. In diesem Jahr will

Embraer noch bis zu sechs Legacy 500 ausliefern.

Der Embraer Legacy 500 Business Jet wird durch zwei HTF 7500E von Honeywell angetrieben und kann bei einer Reisegeschwindigkeit von Mach 0,82 Nonstop Entfernungen von bis zu 3.000 Nautischen Meilen (5.556 km) überwinden. Der Business Jet mittlerer Grösse ist mit einem kompletten Fly-by-Wire Flugsteuerungssystem ausgerüstet, das als Hauptgrund für die Programmverzögerung von gut einem Jahr galt. Der Embraer 500 und das leicht kleinere Modell Embraer 450 werden über einen Sidestick gesteuert. Die Kabine bietet Platz für bis zu zwölf Passagiere. Der Legacy 500 ist im Segment der Super-Midsize Jets positioniert und kostet rund 20 Millionen US Dollar.