Embraer Legacy 500 Programmupdate

Der Embraer Legacy 500 Business Jet befindet sich seit achtzehn Monaten in der Flugerprobung, die Maschine soll im zweiten Quartal 2014 die Musterzulassung erlangen.

Der Legacy 500 Midsize Business Jet hat am 27. November 2012 mit dem Jungfernflug die Flugerprobung begonnen und soll in den nächsten zwei Monaten die Musterberechtigung erhalten. Embraer will in diesem Jahr nach eigenen Angaben drei bis sechs Legacy 500 ausliefern. Die Produktion des neuen Fly-by-Wire Jets werde nur langsam hochgefahren, die Programmverantwortlichen wollen sicher gehen, dass nur ein ausgereiftes und qualitativ hochstehendes Flugzeug an die Kundschaft ausgeliefert wird.

Der Embraer Legacy 500 Jet wird durch zwei HTF 7500E von Honeywell angetrieben und kann bei einer Reisegeschwindigkeit von Mach 0,82 Nonstop Entfernungen von bis zu 3.000 Nautischen Meilen (5.556 km) überwinden. Der Business Jet mittlerer Grösse ist mit einem kompletten Fly-by-Wire System ausgerüstet, das als Hauptgrund für die Programmverzögerung von mittlerweile gut einem Jahr gilt. Der Embraer 500 und das leicht kleinere Modell Embraer 450 werden über einen Sidestick gesteuert. Die Kabine bietet Platz für bis zu zwölf Passagiere. Der Legacy 500 ist im Segment der Super-Midsize Jets positioniert und kostet rund 20 Millionen US Dollar.