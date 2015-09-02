Embraer Legacy 450 erhält FAA Zulassung

Embraer Legacy 450 (Foto: Embraer)

Nachdem der Legacy 450 Business Jet anfangs August die brasilianische Musterberechtigung erhalten hat, ist die Maschine nun auch in den USA zugelassen.

Die US-amerikanische Luftfahrtbehörde hat dem Legacy 450 am 28. August die Lufttüchtigkeit zugesprochen. Der Legacy 450 hat am 28. Dezember 2013 die Flugerprobung aufgenommen und konnte am 11. August die brasilianische Zulassung entgegennehmen.

Der Legacy 450 ist mit einem modernen fly-by-wire Flugsteuerungssystem ausgerüstet und wird über einen Sidestick gesteuert. Die Maschine kann mit vier Passagieren Nonstop Entfernungen von bis zu 2.511 Nautischen Meilen (4.650 km) überwinden. Die maximale Reisefluggeschwindigkeit gibt Embraer mit Mach 0,82 an. Der neue Jet kann bis zu einer Höhe von 45.000 Fuss (13.716 m) sicher betrieben werden.

Embraer Legacy 450