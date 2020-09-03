Elektroflugzeug landet in Karlsruhe

Pipistrel Velis Elektroflugzeug in Karlsruhe (Foto: Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden)

Am Montag, den 31. August 2020, landete um 16:10 Uhr das Elektroflugzeug von Pipistrel auf seinem Weltrekordflug “von den Alpen bis an die Nordsee” am Flughafen Karlsruhe Baden-Baden (FKB).

Pilot Marco Buholzer und Co-Pilot und Zukunftsforscher Morell Westermann luden mit einem Spezial-Ladegerät unter Unterstützung ihrer Bodencrew und der Luftaufsicht des FKB die elektrische Pipistrel Velis innerhalb von nur einer Stunde wieder für den Weiterflug auf.

Um 17:20 Uhr rollte das Elektroflugzeug fast lautlos und ohne Co2-Emissionen zur Startbahn, von wo es um 17:25 Uhr mit kaum hörbarem Fluggeräusch abhob. Das Ziel war Bad Dürkheim, wo dann der erste Nachtstopp eingelegt wurde.

Manfred Jung, Geschäftsführer der Baden-Airpark GmbH, freute sich, dass der Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) Teil des Weltrekordfluges sein konnte und wünscht dem Projekt “viel Erfolg in der weiteren Entwicklung.”

Weitere Informationen und die zuständigen Ansprechpartner zum Weltrekordflug finden Sie unter dem Link https://elektro-weltrekordflug.eu/route/.