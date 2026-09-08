Elektroflug am Flughafen Paderborn/Lippstadt

Pipistrel Velis Elektroflugzeug in Karlsruhe (Foto: Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden)

Auch im Bereich des Luftverkehrs entwickelt sich die Elektromobilität rasant weiter. Bei einem Ortstermin am Flughafen Paderborn/Lippstadt informierte die Landesregierung Nordrhein-Westfalen über ihr Engagement im Bereich der Elektrofliegerei.

Der heimische Airport ist nach Einschätzung von Ina Preuß, Referatsleiterin Klimaschutz und Innovative Technologien im Luftverkehr im Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr sehr gut vorbereitet.

"Hier ist man innovativ", machte Preuß im Rahmen einer Gesprächsrunde mit regionalen Medienvertretern deutlich. Die Aktivitäten des Flughafens Paderborn/Lippstadt, der seine Initiative Innovationsflughafen PAD intensiv weiter vorantreiben will, finden in Düsseldorf große Beachtung und Unterstützung. Insbesondere im Bereich der Elektrofliegerei will Nordrhein-Westfalen die Flughäfen und Flugplätze im Land "auf die Zukunft vorbereiten".

"Die Zukunft steht vor uns", unterstrich Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser bei der Besichtigung einer Pipistrel Velis Electro - einer zweisitzigen Maschine, mit dem das Land NRW die Elektrofliegerei auch praktisch demonstrierte. Mit mehr als 44.000 Flugbewegungen, darunter vor allem kleinere Fluggeräte, nahm der heimische Airport im vergangenen Jahr den bemerkenswerten dritten Platz in Nordrhein-Westfalen ein.

Michael Gross, Geschäftsführender Inhaber der am Flughafen Paderborn/Lippstadt ansässigen Flugschule FMG-FlightTraining, und Dieter Lipsewers, Geschäftsführer des Luftsportvereins Paderborner Land e. V., bekräftigten das Interesse an der Elektrofliegerei, die sich "in den nächsten Jahren spürbar weiterentwickeln" werde. Auch im Innovationsflughafen PAD wird der heimische Airport dieses Thema aktiv begleiten.