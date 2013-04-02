Eclipse 550 Produktion zugelassen

Die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA hat Eclipse Aerospace die Produktionszulassung des Eclips 550 Very Light Jet erteilt.

Nach einer gründlichen Überprüfung der Produktionsabläufe und deren Prozesse hat die FAA Eclipse Aviation als Produzent des Kleinjets Eclipse 550 zugelassen, dies ebnet den Weg für die Serienproduktion der Maschine. Eclipse Aerospace hat die Produktion des überarbeiteten Kleinjets im Juni 2012 aufgenommen und will die erste Kundenmaschine im dritten Quartal 2013 ausliefern. Bei der Eclipse 550 ist die Zelle baugleich wie bei der Eclipse 500, die Avionik stammt von ISS und beinhaltet neben einem dualen Flugführungssystem auch eine automatischen Schubsteuerung. Bei dem Triebwerk setzt der Hersteller auf die bewährten Pratt & Whitney Canada PW610F.