EC175 von Eurocopter absolviert Jungfernflug
17.12.2009 RK
Das jüngste Mitglied der Eurocopter-Familie, die EC175, absolvierte heute am Himmel über Marignane ihren offiziellen Jungfernflug.Die hochmoderne EC175 ist ein Mehrzweckhubschrauber und in der Lage, ein breites Spektrum ziviler Missionen durchzuführen. Sie passt in der Eurocopter-Palette genau zwischen AS365 Dauphin (4 bis 5 Tonnen) und AS332,EC225 Super Puma (9 bis 11 Tonnen)-Produktfamilien. Dabei profitiert sie von einer Mischung aus bewährter und modernster Technologie, die sie zu einem leistungsstarken und zuverlässigen Helikopter macht. Je nach Konfiguration kann sie bis zu 16 Passagiere aufnehmen. Insgesamt 114 EC175 wurden bereits von 14 verschiedenen Kunden bestellt. Die Zertifizierung der EC175 durch die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) ist für 2011 vorgesehen, die ersten Auslieferungen sollen 2012 folgen. Eurocopter erwartet den Verkauf von 800 EC175 im Laufe der kommenden 20 Jahre, wodurch nahezu 2.000 direkte und indirekte neue Arbeitsplätze entstehen. EADS, Eurocopter