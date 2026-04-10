EBACE wird aus dem Programm gekippt

EBACE 2016 (Foto: FliegerWeb.com)

Die European Business Aviation Association (EBAA) gibt heute die Absage der EBACE26 bekannt, der Branchenkonferenz und -Ausstellung, die vom 2. bis 4. Juni 2026 in Genf stattfinden sollte.

Die EBAA vertritt, unterstützt und stärkt die Geschäftsluftfahrt in Europa. Als Branchenverband setzt sich die EBAA für ein verantwortungsvolles und nachhaltiges Wachstum in der Geschäftsluftfahrt ein, verbessert die Vernetzung und schafft im Namen ihrer Mitglieder neue Chancen in diesem Sektor. Zu diesem Zweck bringt der Verband die Branche zusammen, vertritt ihre Interessen und sorgt dafür, dass die Geschäftsluftfahrt in den politischen, regulatorischen und öffentlichen Debatten, die ihre Zukunft prägen, angemessen verstanden und wirksam vertreten wird.

Dassault Falcon 6X Mockup an der EBACE 2019 (Foto: Hobby Verlag AG)

Seit der alleinigen Übernahme der EBACE im Sommer 2024 hat die EBAA erhebliche Anstrengungen unternommen, die Veranstaltung auf Grundlage des Feedbacks aus der Branche neu zu gestalten. Trotz dieser Bemühungen hat sich gezeigt, dass das Format der EBACE26 nicht die notwendige Dynamik erzeugen konnte, um eine erfolgreiche Veranstaltung zu gewährleisten.

EBACE 2018 Cessna auf dem Static Display (Foto: Hobby Verlag AG)

Die EBAA hat daher die verantwortungsvolle und transparente Entscheidung getroffen, die EBACE26, die vom 2. bis 4. Juni 2026 in Genf stattfinden sollte, abzusagen. Dies ermöglicht es dem Verband, seine Anstrengungen und Ressourcen auf seine Kernaufgaben zu konzentrieren und die Entwicklung von Initiativen, Plattformen und Formen des Austauschs zu intensivieren, die den Bedürfnissen seiner Mitglieder und der europäischen Geschäftsluftfahrtbranche am besten entsprechen.

Boeing 787 BBJ Dreamliner (Foto: FliegerWeb.com)

Die EBAA hat eine ausführliche Stellungnahme sowie häufig gestellte Fragen veröffentlicht. Die vollständige Stellungnahme und weitere Informationen finden Sie auf der EBACE-Website.

EBAA

LINK zu EBACE