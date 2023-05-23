EBACE 2023 ist eröffnet

EBACE 2015 (Foto: FliegerWeb.com)

Die European Business Aviation Convention and Exhibition (EBACE) hat heute Dienstag, den 23. Mai 2023, zum einundzwanzigsten Mal die Pforten eröffnet.

Die EBACE ist in der glamourösen Welt der Luxusjets eine Erfolgsgeschichte in Europa. Die Aussteller laden zum einundzwanzigsten Mal nach Genf auf das PALEXPO Gelände ein. In diesem Jahr präsentieren sich mehr als 400 Unternehmen an der EBACE, wer in diesem Geschäfts- und Luxusbereich der Fliegerei einen Namen hat, darf an dieser größten Business Jet Messe Europas nicht fehlen.

HondaJet EBACE 2016 EASA Zulassung (Foto: FliegerWeb.com)

Auf dem Außenbereich haben es die Verantwortlichen der EBACE geschafft, mehr als 50 Flugzeuge zu organisieren, vom kleineren Geschäftsreiseflugzeug mit Turbopropeller Antrieb bis zu einer Boeing 737 BBJ und einem Airbus ACJ319 ist alles zu sehen und zu kaufen, was das Herz der exklusiven Kundschaft höherschlagen lässt. Airbus ist in diesem Jahr zum ersten Mal mit dem Airbus ACJ2220 zugegen. Die EBACE 2023 ist für das Fachpublikum am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag geöffnet. An der EBACE werden auch in diesem Jahr mehr als 10.000 Besucher erwartet.