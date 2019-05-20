EBACE 2019 update zur Falcon 6X

Dassault Falcon 6X (Foto: Dassault)

Bei dem neusten Falcon 6X Business Jet kommt Dassault gut voran, dies hat der französische Flugzeugbauer heute im Vorfeld der EBACE bekanntgegeben.

Dassault hat die Falcon 6X im März 2018 offiziell lanciert, der zweimotorige Business Jet soll ab 2022 am Markt verfügbar sein. Heute hat Dassault mitgeteilt, dass bei der Falcon 6X das Design abgeschlossen und überprüft sei und mit der Produktion der ersten Komponenten begonnen wurde. Das Flugzeug soll anfangs 2020 in die Endfertigung gehen und der erste Flug ist im Jahr 2021 vorgesehen.

Dassault Falcon 6X Kabine (Foto: Dassault)

Der zweimotorige Falcon 6X Jet wird in dieser Klasse von Luxus Jets den grössten Rumpfquerschnitt haben und dadurch für die Passagiere einen extrem hohen Reisekomfort bieten. Die Maschine kann bis zu 16 Passagiere aufnehmen. Angetrieben wird das Flugzeug durch das Pratt & Whitney Canada Pure Power PW812D, einer Ableitung aus dem PurePower PW800. Das Triebwerk mit Getriebefan wird bereits bei sechzehn Triebwerkvarianten verwendet und hat sich inzwischen während 585.000 Flugstunden bewährt.

Dassault Falcon 6X Reichweite von Paris aus (Foto: Dassault)

Die Falcon 6X wird eine Reichweite von 5.500 Nautischen Meilen (10.186 km) nonstop überwinden können, die maximale Reisegeschwindigkeit soll bei Mach 0.90 liegen. Der Luxus Jet wird mit einer Geschwindigkeit von Mach 0.80 mit acht Passagieren und drei Besatzungsmitgliedern direkt von Paris nach Los Angeles, Hongkong oder Tokio fliegen können.

Dassault Falcon 6X (Foto: Dassault)

Die Falcon 6X wird rund 45 bis 50 Millionen US Dollar kosten.