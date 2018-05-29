EBACE 2018 ist eröffnet

EBACE 2016 Static Display (Foto: FliegerWeb.com)

Die European Business Aviation Convention and Exhibition hat heute Dienstag, den 29. Mai 2018, zum achtzehnten Mal die Pforten eröffnet.

Die EBACE ist in der glamourösen Welt der Luxusjets eine Erfolgsgeschichte in Europa. Die Aussteller laden zum achtzehnten Mal nach Genf auf das PALEXPO Gelände ein. In diesem Jahr präsentieren sich rund 450 Unternehmen an der EBACE, wer in diesem Geschäfts- und Luxusbereich der Fliegerei einen Namen hat, darf an dieser größten Business Jet Messe Europas nicht fehlen.

EBACE 2017 Dassault in PALEXPO Gebäude (Foto: Hobby Verlag AG)

Auf dem Außenbereich haben es die Verantwortlichen der EBACE geschafft, mehr als 50 Flugzeuge zu organisieren, vom kleineren Geschäftsreiseflugzeug mit Turbopropeller Antrieb bis zu einer Boeing 737 BBJ und zwei Airbus ACJ319 ist alles zu sehen und zu kaufen, was das Herz der exklusiven Kundschaft höher schlagen lässt. Die EBACE 2018 ist für das Fachpublikum am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag geöffnet. An der EBACE werden auch in diesem Jahr mehr als 13.000 Besucher erwartet.