EBACE 2017 ist eröffnet

Gulfstream G500 at EBACE 2017 (Foto: Hobby Verlag AG)

Die European Business Aviation Convention and Exhibition hat heute Montag, den 22. Mai 2017, zum siebzehnten Mal die Pforten eröffnet.

Die EBACE ist in der glamourösen Welt der Luxusjets eine Erfolgsgeschichte in Europa. Die Aussteller laden zum siebzehnten Mal nach Genf auf das PALEXPO Gelände ein. In diesem Jahr präsentieren sich rund 500 Unternehmen an der EBACE, wer in diesem Geschäfts- und Luxusbereich der Fliegerei einen Namen hat, darf an dieser größten Business Jet Messe Europas nicht fehlen.

Bombardier Global 7000 Mock-Up at EBACE (Foto: Hobby Verlag AG)

Auf dem Außenbereich haben es die Verantwortlichen der EBACE geschafft, mehr als 50 Flugzeuge zu organisieren, vom kleineren Geschäftsreiseflugzeug mit Turbopropeller Antrieb bis zu einer Boeing 737 BBJ ist alles zu sehen und zu kaufen, was das Herz der exklusiven Kundschaft höher schlagen lässt. Die EBACE 2017 ist für das Fachpublikum am Montag, Dienstag und Mittwoch geöffnet. An der EBACE werden auch in diesem Jahr mehr als 13.000 Besucher erwartet.