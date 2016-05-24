EBACE 2016 ist eröffnet

EBACE 2016 (Foto: FliegerWeb.com)

Die European Business Aviation Convention and Exhibition hat heute Dienstag, den 24. Mai 2016, zum sechzehnten Mal die Pforten eröffnet.

Die EBACE ist in der glamourösen Welt der Luxusjets eine Erfolgsgeschichte in Europa. Die Aussteller laden zum sechszehnten Mal nach Genf auf das PALEXPO Gelände ein. In diesem Jahr präsentieren sich rund 500 Unternehmen an der EBACE, wer in diesem Geschäfts- und Luxusbereich der Fliegerei einen Namen hat, darf an dieser größten Business Jet Messe Europas nicht fehlen.

Auf dem Außenbereich haben es die Verantwortlichen der EBACE geschafft, mehr als 60 Flugzeuge zu organisieren, vom kleineren Geschäftsreiseflugzeug mit Turbopropeller Antrieb bis zu einer Boeing 787 BBJ ist alles zu sehen und zu kaufen, was das Herz der exklusiven Kundschaft höher schlagen lässt. Die EBACE 2016 ist für das Fachpublikum am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag geöffnet. An der EBACE werden auch in diesem Jahr mehr als 13.000 Besucher erwartet.