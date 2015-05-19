EBACE 2015 ist eröffnet

EBACE 2015 (Foto: FliegerWeb.com)

Die European Business Aviation Convention and Exhibition hat heute Dienstag, den 19. Mai 2015, zum fünfzehnten Mal die Pforten geöffnet.

Die EBACE ist in der glamourösen Welt der Geschäftsreisefliegerei in Europa eine Erfolgsgeschichte. Die Aussteller laden zum fünfzehnten Mal nach Genf auf das PALEXPO Gelände ein. In diesem Jahr präsentieren sich rund 500 Unternehmen an der EBACE, wer in diesem Geschäfts- und Luxusbereich der Fliegerei einen Namen hat, darf an dieser größten Business Jet Messe Europas nicht fehlen. Auf dem Außenbereich haben es die Verantwortlichen der EBACE geschafft, mehr als 50 Flugzeuge zu organisieren, vom kleineren Geschäftsreiseflugzeug mit Turbopropeller Antrieb bis zu einem Boeing BBJ ist alles zu sehen und zu kaufen, was das Herz der exklusiven Kundschaft höher schlagen lässt. Die EBACE 2015 ist für das Fachpublikum am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag geöffnet. An der EBACE werden auch in diesem Jahr mehr als 13.000 Besucher erwartet.