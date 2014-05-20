EBACE 2014 öffnet die Tore

Die European Business Aviation Convention and Exhibition öffnet heute Dienstag, den 20. Mai 2014, zum vierzehnten Mal die Pforten.

Die EBACE kann man heute als Erfolgsgeschichte in der glamourösen Welt der Geschäftsreisefliegerei in Europa bezeichnen. Die Aussteller laden zum vierzehnten Mal nach Genf auf das PALEXPO Gelände ein. In diesem Jahr präsentieren sich mehr als 500 Unternehmen an der EBACE, wer sich in diesem Geschäfts- und Luxusbereich der Fliegerei einen Namen gemacht hat, muss an dieser größten Business Jet Messe Europas vertreten sein. Auf dem Außenbereich haben es die Verantwortlichen der EBACE geschafft mehr als 50 Flugzeuge zu organisieren, vom kleineren Geschäftsreiseflugzeug mit Turbopropeller Antrieb bis zum Airbus A320 Corporate Jet ist alles zu sehen und zu kaufen, was das Kunden Herz höher schlagen lässt. Die EBACE 2014 ist für das Fachpublikum am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag geöffnet.