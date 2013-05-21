EBACE 2013 öffnet die Tore

Die European Business Aviation Convention and Exhibition öffnet heute Dienstag, dem 21. Mai 2013, zum dreizehnten Mal die Pforten.

Die EBACE kann man heute als Erfolgsgeschichte in der glamourösen Welt der Geschäftsreisefliegerei in Europa bezeichnen. Die Aussteller laden zum dreizehnten Mal nach Genf auf das PALEXPO Gelände ein. In diesem Jahr präsentieren sich rund 500 Unternehmen an der EBACE, wer sich in diesem Geschäfts- und Luxusbereich der Fliegerei einen Namen erschafft hat, muss an der größten Business Jet Messe Europas vertreten sein. Auf dem Außenbereich haben es die Verantwortlichen der EBACE geschafft 52 Flugzeuge zu organisieren, vom kleineren Geschäftsreiseflugzeug mit Turbopropeller Antrieb bis zum Airbus A320 Corporate Jet ist alles zu sehen und zu kaufen, was das Kunden Herz höher schlagen lässt. Die EBACE 2013 ist für das Fachpublikum am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag geöffnet.