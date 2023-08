EADS verkauft Mehrheit von Socata an Daher

Der französische Zulieferbetrieb Daher wird von EADS 70 Prozent der Anteile von Socata abkaufen.

Der Flugzeugbauer EADS Socata baut das einmotorige Turboprop Reiseflugzeug TBM 850 und ist in Tarbes, das in Südwest Frankreich liegt, beheimatet. Mit dem Kauf der Anteile von Socata will sich Daher als führender Hersteller von Flugzeugstrukturen etablieren. Die Unternehmung will zudem das zukünftige NTX Flugzeugprojekt von Socata fertig entwickeln und erfolgreich auf den Weltmärkten einführen. Den Mitarbeitern und Gewerkschaften von EADS Socata wird die Arbeitsplatzsicherheit für die nächsten drei Jahre zugesprochen. Die Übernahme der Aktienmehrheit muss von der europäischen Wettbewerbsbehörde noch genehmigt werden.