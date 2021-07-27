EAA Air Venture 2021 Oshkosh

EAA Air Venture Oshkosh (Foto: Hobby Verlag AG)

Am Montag hat das EAA Air Venture auf dem Wittman Regional Airport in Oshkosh begonnen, das weltweit größte Fliegerfest findet in diesem Jahr vom 26. Juli bis am 1. August statt.

In diesem Jahr werden an dem EAA Air Venture viele Attraktionen und fliegerische Leckerbissen präsentiert. Viele Flieger und Flugzeugfans werden trotz Corona auch in diesem Jahr zum Wittman Regional Airport in Oshkosh pilgern du sich diese Show und Leistungsmesse nicht entgehen lassen.

Das weltweit größte und berühmteste Fliegerfest wurde 1953 zum ersten Mal abgehalten und findet nun seit achtundsechzig Jahren statt. Die organisierende Experimental Aircraft Association EAA erwartet auch in diesem Jahr mehr als 10.000 Flugzeuge und rund 500.000 Besucher.

https://www.eaa.org/en/airventure