EAA Air Venture 2017 Oshkosh ist eröffnet

EAA Air Venture Oshkosh (Foto: Hobby Verlag AG)

Heute Montag hat das EAA Air Venture auf dem Wittman Regional Airport in Oshkosh begonnen, das weltweit größte Fliegerfest findet in diesem Jahr vom 24. Juli bis am 30. Juli statt.

Auch in diesem Jahr werden erneut viele Attraktionen und fliegerische Leckerbissen der Aviatik Fangemeinde und Sportfliegern präsentiert, die sich alljährlich zum EAA Air Venture auf dem Wittman Regional Airport in Oshkosh treffen. Das weltweit größte und berühmteste Fliegerfest wurde 1953 zum ersten Mal abgehalten und findet nun seit vierundsechzig Jahren statt. Die organisierende Experimental Aircraft Association EAA erwartet auch in diesem Jahr mehr als 10.000 Flugzeuge und rund 500.000 Besucher.