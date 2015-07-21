EAA Air Venture 2015 Oshkosh eröffnet

EAA Air Venture Oshkosh (Foto: Hobby Verlag AG)

Am Montag hat das EAA Air Venture auf dem Wittman Regional Airport in Oshkosh begonnen, das weltweit größte Fliegerfest findet in diesem Jahr vom 20. Juli bis am 26. Juli statt.

Auch in diesem Jahr werden erneut viele Attraktionen und fliegerische Leckerbissen der Aviatik Fangemeinde und Sportfliegern präsentiert, die sich alljährlich zum EAA Air Venture auf dem Wittman Regional Airport in Oshkosh treffen. Das weltweit größte und berühmteste Fliegerfest wurde 1953 zum ersten Mal abgehalten und findet nun seit zweiundsechzig Jahren statt. Die organisierende Experimental Aircraft Association EAA erwartet auch in diesem Jahr mehr als 10.000 Flugzeuge und rund 500.000 Besucher.