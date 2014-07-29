EAA Air Venture 2014 Oshkosh

Am Montag hat das EAA Air Venture auf dem Wittman Regional Airport in Oshkosh begonnen, das weltweit grösste Fliegerfest findet in diesem Jahr vom 28. Juli bis am 3. August statt.

In diesem Jahr werden erneut viele Attraktionen und fliegerische Leckerbissen der Aviatik Fangemeinde und Sportfliegern präsentiert, die sich alljährlich zum EAA Air Venture auf dem Wittman Regional Airport in Oshkosh treffen. Das weltweit grösste und berühmteste Fliegerfest wurde 1953 zum ersten Mal abgehalten und findet nun seit einundsechzig Jahren statt. Die organisierende Experimental Aircraft Association EAA erwartet auch in diesem Jahr mehr als 10.000 Flugzeuge und einige 100.000 Besucher.