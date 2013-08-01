EAA Air Venture 2013 Oshkosh

Am Montag hat das EAA Air Venture auf dem Wittman Regional Airport in Oshkosh begonnen, eines der Highlights ist der Jetman. Das weltweit grösste Fliegerfest findet in diesem Jahr vom 29. Juli bis am 4. August 2013 statt.

In diesem Jahr werden erneut viele Attraktionen und fliegerische Leckerbissen die Aviatik Fangemeinde, die sich alljährlich zum grossen Flyin in Oskosh trifft, begeistern. Auch der Schweizer Jetman Yves Rossy hat sein US Debüt über dem Flugplatz Wittman gegeben. Das grösste Fliegertreffen wurde 1953 zum ersten Mal abgehalten und findet nun seit sechzig Jahren statt. Die organisierende Experimental Aircraft Association erwartet auch in diesem Jahr mehr als 10.000 Flugzeuge und einige 100.000 Besucher.

EAA Oskosh