Dritter PC-24 Prototyp absolviert Erstflug

Pilatus PC-24 Prototyp 3 Jungfernflug (Foto: Pilatus Aircraft Ltd.)

Der dritte und letzte PC-24 Prototyp, welcher gleichzeitig den Serienflugzeug Standard repräsentiert, startete am 6. März um 9:45 Uhr vom Flugplatz Buochs zu seinem Jungfernflug.

Der auffallend blaue Super Versatile Jet mit der Registrierung HB-VSA flog 2 Stunden und 5 Minuten über der Zentralschweiz. Mit diesem Flug kann Pilatus einen weiteren wichtigen Meilenstein im PC-24 Entwicklungsprogramm verbuchen.

Mit dem P03 ist am 6. März der dritte und letzte PC-24 Prototyp zu seinem Jungfernflug abgehoben. Nach den Erstflügen der ersten beiden PC-24 Prototypen im Mai 2015 bzw. im November 2015 kann Pilatus damit nun einen weiteren wichtigen Erfolg verbuchen. Der P03 komplettiert ab sofort die PC-24 Testflugzeugflotte. Bis anhin wurden gesamthaft 800 Flüge und 1350 Flugstunden von den beiden ersten Prototypen absolviert und anspruchsvolle Testflüge konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Zertifizierungsflüge werden nun ergänzt durch den seriekonformen P03.

Die Zertifizierung des PC-24 ist für das vierte Quartal 2017 vorgesehen. Die ersten Kundenablieferungen der verkauften 84 Flugzeuge sind unmittelbar nach Erreichung der Zertifizierung geplant.

Pilatus PC-24 Prototyp 3 Jungfernflug (Foto: Pilatus Aircraft Ltd.)

Positiver Programmfortschritt

Der Verwaltungsratspräsident Oscar J. Schwenk meint zu den Fortschritten im PC-24 Programm:

„Ich freue mich sehr, dass unser P03 heute geflogen ist! Das PC-24 Testflugprogramm läuft nach unseren Vorstellungen und wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Die bis jetzt gesammelten Daten zeigen, dass unser Schweizer Businessjet die bis anhin publizierten Leistungen übertrifft. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Zertifizierung im vierten Quartal schaffen werden und freue mich natürlich jetzt auf den Moment, den PC-24 unseren ersten Kunden übergeben zu können!“

Pilatus PC-24 Prototyp 3 Jungfernflug (Foto: Pilatus Aircraft Ltd.)

Präsentation an EBACE in Genf

Anlässlich der European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE) in Genf vom 22. bis 24. Mai 2017 wird der P03 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Der auffallende P03 trägt ein blaues Farbkleid mit Effektfarben, was einen äusserst edlen, schimmernden Perlglanzeffekt ergibt.

Im Anschluss an den Erstflug wird der P03 mit dem Executive-Interieur „Zermatt“ ausgerüstet werden. Der PC-24 ist der erste Businessjet weltweit, der serienmässig mit einem Frachttor ausgestattet ist und auf sehr kurzen Pisten sowie auf Naturpisten starten und landen kann. Ausserdem verfügt der Jet über eine äusserst geräumige Kabine, deren Interieur den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden kann. Sechs stilvolle Ausstattungskonzepte wurden zusammen mit Designworks, einem Unternehmen der BMW Gruppe, entworfen. Sie tragen Namen von bekannten Skiresorts wie beispielsweise „St. Moritz“, „Zermatt“ oder „Aspen“.

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