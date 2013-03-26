Dritter Legacy 500 stösst zum Flugtestprogramm

Das Testflugzeug mit der Seriennummer 003 ist am 22. März 2013 auf dem Werkflughafen in San Jose dos Compos zum Jungfernflug gestartet.

Die zwei ersten Prototypen haben inzwischen auf 66 Flügen rund 122 Flugstunden hinter sich gebracht. Der Embraer Legacy 500 Jet wird durch zwei HTF 7500E von Honeywell angetrieben und soll bei einer Reisegeschwindigkeit von Mach 0,82 Nonstop Entfernungen von bis zu 3.000 Nautischen Meilen (5.556 km) überwinden können. Der Jet ist mit einem kompletten Fly by Wire System ausgerüstet, das als Hauptgrund für die Programmverzögerung von rund einem Jahr gilt. Die Maschine wird über einen Sidestick gesteuert. Die Kabine bietet Platz für bis zu zwölf Passagiere. Der Legacy 500 ist als Super-Midsize Jet positioniert und wird rund 20 Millionen US Dollar kosten.